Творческие коллективы Воскресенска стали лауреатами международного конкурса

Пресс-служба администрации г. о. Воскресенск

Фото: Пресс-служба администрации г. о. Воскресенск

Вокалисты и танцоры Дворца культуры «Цементник» городского округа Воскресенск стали лауреатами Международного фестиваля-конкурса «Планета искусств», который прошел в Минске. Воскресенск в столице Беларуси представили коллектив эстрадного и современного танца «Незабудки» и вокальная студия «Непохожие».

Коллектив «Незабудки» выступает под руководством Ирины Плешивцевой, вокальная студия «Непохожие» — под руководством Елены Перегудовой. Для многих участников поездка в Минск стала не только серьезным творческим испытанием, но и ярким впечатлением, а также возможностью обменяться опытом с коллегами.

По результатам конкурсных выступлений подопечные Елены Перегудовой, вокалистки Диана Баринова и Юлия Попова, стали лауреатами II степени. Юные танцоры под руководством Ирины Плешивцевой получили калейдоскоп наград, показав семь танцев, завоевавших награды разных степеней.

Талантливых воскресенцев и их наставников поздравили с прекрасными результатами, пожелав успехов и покорения новых творческих вершин.