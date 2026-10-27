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    Творческие коллективы Воскресенска стали лауреатами международного конкурса

    Фото: Пресс-служба администрации г. о. Воскресенск

    Вокалисты и танцоры Дворца культуры «Цементник» городского округа Воскресенск стали лауреатами Международного фестиваля-конкурса «Планета искусств», который прошел в Минске. Воскресенск в столице Беларуси представили коллектив эстрадного и современного танца «Незабудки» и вокальная студия «Непохожие».

    Коллектив «Незабудки» выступает под руководством Ирины Плешивцевой, вокальная студия «Непохожие» — под руководством Елены Перегудовой. Для многих участников поездка в Минск стала не только серьезным творческим испытанием, но и ярким впечатлением, а также возможностью обменяться опытом с коллегами.

    По результатам конкурсных выступлений подопечные Елены Перегудовой, вокалистки Диана Баринова и Юлия Попова, стали лауреатами II степени. Юные танцоры под руководством Ирины Плешивцевой получили калейдоскоп наград, показав семь танцев, завоевавших награды разных степеней.

    Талантливых воскресенцев и их наставников поздравили с прекрасными результатами, пожелав успехов и покорения новых творческих вершин.