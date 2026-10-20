Глава Люберец осмотрел Дзержинский карьер перед началом благоустройства

Глава Люберец Владимир Волков с профильными заместителями и проектировщиком осмотрел зону отдыха на Дзержинском карьере. Первый этап благоустройства территории стартует в 2027 году.

Проект реализуется при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». В ходе визита обсудили концепцию благоустройства.

«Проект благоустройства мы обсуждали вместе с жителями в формате соучаствующего проектирования, а также в ходе многочисленных встреч, в том числе и на выездных администрациях. Для нас важно сделать пространство максимально функциональным и комфортным для отдыха», — отметил Владимир Волков.

Он уточнил, что ранее территорию карьера освободили от несанкционированной торговли — демонтировали более 150 нестационарных торговых объектов.

«Будет обустроена пляжная зона, прогулочные маршруты, наружное освещение, появятся детские и спортивные площадки, малые архитектурные формы. Для маломобильных гостей зоны отдыха будет смонтирован лифт», — пояснил глава округа.

Работы по благоустройству охватят территорию площадью 4,2 гектара, первый этап стартует уже в 2027 году.

Люберцы — лидер Подмосковья по реализации программы благоустройства. За последние три года при поддержке губернатора в округе благоустроили 20 парков и скверов.