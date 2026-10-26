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    Подмосковный «Энергомаш» изготовил блок для первой АЭС «Руппур» в Бангладеш

    Подмосковное предприятие «Энергомаш (Чехов) — ЧЗЭМ» изготовило паровой арматурный блок для энергоблока первой АЭС «Руппур» в Бангладеш. Об этом сообщила пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

    Блок прошел все этапы: от изготовления и испытаний до отгрузки, монтажа и пусконаладки. Сейчас первый блок станции выведен на минимально контролируемый уровень мощности.

    «Энергомаш (Чехов) — ЧЗЭМ» — крупнейший поставщик трубопроводной арматуры высокого давления. Предприятие имеет многолетний опыт производства арматуры для рабочих сред «пар-вода» в энергетике, в том числе ядерной, нефтегазовой, химической и других отраслях промышленности.

    Завод называет себя единственным референтным изготовителем парового арматурного блока (ПАБ) на территории России. С середины 2025 года запущена программа по модернизации предприятия, идет расширение номенклатуры — завод занимается изготовлением насосного оборудования для АЭС.

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