Расчетный центр Подмосковья напомнил о передаче показаний через чат

Жители Подмосковья могут передавать показания счетчиков через чат на сайте МосОблЕИРЦ без регистрации. На отправку данных уходит не более двух минут, а сервис также позволяет проверять задолженность, узнавать тарифы и оформлять заявки на обслуживание приборов учета.

Чтобы воспользоваться функцией, нужно открыть чат с оранжевым значком на главной странице сайта и выбрать команду «Передать показания». Затем следует указать номер лицевого счета, выбрать ресурс — воду, тепло или электричество — и ввести значения счетчика. Для воды и тепла система иногда просит отдельно указать цифры до и после запятой. В таком случае необходимо внести точные данные прибора либо ноль. После подтверждения чат сообщит, что показания приняты, и предложит перейти к следующему счетчику.

Если начисления за электричество не включены в квитанцию МосОблЕИРЦ, показания рекомендуют направлять непосредственно поставщику ресурса.

Виртуальный помощник также позволяет проверить баланс и наличие долга, уточнить действующие тарифы, заказать поверку или замену счетчика. Через чат можно зарегистрироваться в личном кабинете, открыть лицевой счет или переоформить его. Если сервис не найдет ответа на вопрос, обращение автоматически передадут специалисту.

Чат работает круглосуточно, а операторы доступны ежедневно с 8:00 до 22:00.

Ранее вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов сообщал о внедрении цифровых решений в работу Единого расчетного центра. По его словам, жители чаще всего обращаются по вопросам задолженности за ЖКУ и правильности начислений в единых платежных документах. В регионе проанализировали обращения и отметили их сокращение; работу по совершенствованию взаимодействия с жителями планируют продолжить.