Лекцию о схемах вербовщиков в интернете провели для школьников в Люберцах

Новый друг в социальных сетях не всегда оказывается настоящим — за безобидным на первый взгляд сообщением может скрываться опасность. Школьникам рассказали, как не попасть в ловушку, защитить себя и не стать жертвой манипуляций.

На конкретных примерах школьникам объяснили, как действуют злоумышленники. Сначала они стараются войти в доверие, предлагают дружбу, помощь или быстрый заработок. Затем могут переводить общение в закрытые чаты, оказывать психологическое давление и даже угрожать. Особое внимание уделили подросткам от 14 лет. Именно в этом возрасте ребята активно ищут себя, стремятся к самостоятельности и могут быть более восприимчивы к чужому влиянию.

Люберцы стали первым городским округом Подмосковья, где запустили эту серию лекций. Первая встреча прошла в школе «Созвездие», вторая — в Люберецком дворце культуры. В дальнейшем занятия планируют организовать и в других образовательных учреждениях, а затем распространить инициативу на остальные муниципалитеты. Главная задача — научить подростков вовремя распознавать опасность в интернете, не поддаваться на провокации и знать, к кому обратиться за помощью.