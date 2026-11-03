Более 480 камер системы «Безопасный регион» подключили в Подмосковье за неделю

В Подмосковье за неделю к системе видеонаблюдения «Безопасный регион» добавили 482 камеры. С начала года в регионе установили более 11,4 тысячи таких устройств. Об этом сообщили в Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья.

Сейчас система объединяет свыше 178 тысяч камер, более 91 тысячи из которых работают с применением искусственного интеллекта. Технология анализирует поступающее видео и направляет сведения о возможных нарушениях профильным службам, чтобы те могли быстрее отреагировать на ситуацию.

Видеонаблюдение помогает контролировать состояние дворов и общественных пространств, выявлять незаконную торговлю, скопления мусора и очереди на остановках. Камеры также фиксируют парковку в неположенных местах — на газонах, у контейнерных площадок и вдоль дорог там, где она запрещена.

Ознакомиться с цифровыми решениями, которые применяют в регионе, и оставить заявку на их тестирование можно на портале «Цифровой регион».