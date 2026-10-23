Капитальный ремонт больницы в Люберцах завершат в этом году

Симакова В. А.

Фото: Симакова В. А.

В стационаре № 2 Люберецкой областной больницы продолжается масштабное обновление двух корпусов. В хирургическом здании прокладывают инженерные коммуникации, а в терапевтическом завершают внутреннюю отделку, сообщили в РИАМО.

В хирургическом корпусе, который был возведен в 1958 году, устанавливают новые системы водоснабжения, канализации, электроснабжения и кондиционирования. Сейчас специалисты собирают магистральный водопровод, соединяя трубы герметичными муфтами.

Одновременно заканчивают монтаж внутренних перегородок. После перепланировки кабинеты, коридоры и операционные станут просторнее и удобнее для работы медиков. Фасад уже утеплили, следующим этапом станет облицовка алюминиевыми панелями.

В терапевтическом корпусе строительные работы выходят на финишную прямую. На четвертом этаже, где ремонт завершен, проводят уборку помещений. Палаты оборудовали индивидуальными санузлами с душевыми, а также медицинскими консолями для подключения систем жизнеобеспечения, в том числе кислородной подачи.

Для снабжения корпуса кислородом на территории больницы возвели отдельную медицинскую станцию. Это позволит обеспечить необходимые условия для оказания помощи пациентам.

На объекте ежедневно трудятся более 50 рабочих. После завершения ремонта обновленные корпуса смогут принимать пациентов в более комфортных условиях, а медицинский персонал получит функциональные помещения с современными инженерными системами.

Окончание работ в обоих зданиях запланировано на конец 2026 года.