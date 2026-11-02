В Мытищах запустили автобусный маршрут № 302 до метро «Физтех»

В городском округе Мытищи начал работать новый автобусный маршрут № 302 «Манюхино — м. Физтех». Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Маршрут связал деревню Манюхино, Юдино, Ульянково и ЖК «Пироговская Ривьера» со станцией метро «Физтех».

На маршруте работают три автобуса малого класса: 44 рейса по будням и 47 рейсов по выходным. Первый рейс от остановки «Манюхино» отправляется в 5:25. Последний рейс от остановки «м. Физтех» — в 20:50 по будням и в 21:15 по выходным.

На маршруте действуют льготы по социальным картам жителей Москвы и Подмосковья. Оплатить проезд можно банковской и транспортной картой «Тройка» и «Стрелка».