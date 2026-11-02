Второй сезон турнира по лазертагу завершился в Ленинском округе

В Ленинском городском округе состоялось закрытие второго сезона турнира по тактическому лазертагу в рамках проекта «Наставник Z — Традиция Побеждать». Финальная игра стала 17-й по счету и собрала 13 команд юнармейских и военно-патриотических отрядов округа.

«От турнира к турниру мы усложняем задачи и меняем сценарии. Ребята не просто соревнуются в меткости — они учатся действовать в команде, принимать решения и выполнять поставленную задачу. Такие игры дают им представление о том, как действовать в реальных условиях, и воспитывают ответственность друг за друга», — приводятся в сообщении слова ветерана СВО, депутата Совета депутатов Ленинского округа, члена Ассоциации ветеранов СВО и автора программы Дмитрия Белитского.

Помимо лазертага для участников организовали мастер-классы по тактической работе с оружием и инженерную подготовку, включая обращение с ручными гранатами. Эти занятия провели представители военно-патриотического клуба «Застава», которые также выступили судьями дисциплин.

Мероприятие прошло при участии администрации Ленинского округа, депутатского корпуса, Ассоциации ветеранов СВО, ВПК «Застава», Видновского казачьего сообщества и «Боевого Братства».

По словам организаторов, проект продолжает развиваться: ведутся переговоры о проведении игр в Новгородской и Вологодской областях, а участие в следующих турнирах уже изъявили желание принять две команды из Москвы.