Производство комплектующих для трамвайных тележек запустили в Павловском Посаде

Компания «Транспортная техника» («Транстех») наладила в Павловском Посаде серийный выпуск комплектующих для тележек трамвайного вагона. Об этом сообщили в Мининвесте Подмосковья.

Продукция предназначена для оснащения трамваев, которые производят российские заводы, в том числе «Синара — Городской рельсовый транспорт» и «Уралтрансмаш».

«Общий объем инвестиций в проект составил 190 млн рублей. Из них 150 млн рублей в виде льготного займа по программе „Комплектующие изделия“ предоставил федеральный Фонд развития промышленности», — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Благодаря займу предприятие приобрело вертикально-токарные, токарно-фрезерные и фрезерные центры. Оборудование оснащено системами ЧПУ, что позволяет обрабатывать крупногабаритные детали сложной формы с высокой точностью.

Компания планирует выпускать до 2,4 тысячи комплектующих для трамвайных тележек.

«Наша компания намерена обеспечить российских производителей комплектующими высокого качества и по доступной цене», — рассказал генеральный директор «Транстеха» Виктор Головков.

Предприятие использует заготовки исключительно отечественных производителей, уровень локализации составляет 100%. Основными заказчиками комплектующих выступают «Синара — Городской рельсовый транспорт» и «Уралтрансмаш», а также другие предприятия по производству, обслуживанию и ремонту трамваев.

Ранее, в 2022 году, с использованием другого займа Фонда развития промышленности в размере 144 миллионов рублей компания наладила серийный выпуск комплектующих для беззазорных сцепных устройств. Такие компоненты применяют в том числе для оснащения электропоездов.