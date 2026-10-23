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    В Орехово-Зуевском округе спасатели вывели из леса заблудившуюся пенсионерку

    Фото: ГКУ МО "Мособлпожспас"

    В лесу около деревни Мисцево Орехово-Зуевского городского округа нашли и вывели заблудившуюся женщину 1943 года рождения. Об этом сообщили в пресс-службе ГКУ МО «Мособлпожспас».

    По словам начальника отдельного поста 243-й пожарно-спасательной части Вадима Волченкова, сигнал поступил в «Систему-112» в 12:15 от обеспокоенной дочери. Пожилая женщина ушла гулять по лесной тропинке и потеряла ориентиры.

    «Прибыв в лесной массив, специалисты сразу приступили к поискам заблудившейся. Установив телефонную связь, спасатели успокоили пенсионерку, узнали о ее самочувствии и заряде телефона, после чего оставались с ней на связи, помогая ей ориентироваться», — рассказал Волченков.

    Из-за преклонного возраста женщина не смогла самостоятельно отправить геолокацию. Спасатели около двух часов прочесывали лес, подавая громкие звуковые сигналы с помощью автомобильной техники. В итоге ее обнаружили в густых зарослях, усадили в служебный автомобиль и отвезли домой. Медицинская помощь ей не потребовалась.

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