Встречи с жителями по обслуживанию газового оборудования проведут в Чехове

Сотрудники филиала «Юг» компании «Мособлгаз» на этой неделе организуют четыре встречи с жителями Чехова. Мероприятия посвятят техническому обслуживанию газового оборудования в многоквартирных домах.

Встречи традиционно пройдут возле многоквартирных домов. Жители смогут получить консультации по безопасному использованию газа в быту и задать вопросы по теме.

График встреч: 20 октября — Чехов-2, улица Южная, дома 8, 10в и 14, с 14:30 до 15:30; 22 октября — Чехов, улица Дружбы, дома 16 и 20, в 16:00; 22 октября — Чехов-2, Спортивная улица, дома 5, 8 и 10, с 14:30 до 15:30; 23 октября — Чехов-2, Южная улица, дома 16, 29 и 36, с 14:30 до 15:30.

Специалисты «Мособлгаза» напомнят собственникам о необходимости регулярного техобслуживания внутриквартирного газового оборудования и расскажут о порядке допуска сотрудников к работам. Подобные встречи помогают жителям разобраться в вопросах газовой безопасности, а компании — улучшить качество работы с абонентами.