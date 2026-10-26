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    В Подмосковье предупредили о новой схеме телефонных мошенников

    Фото: медиасток.рф

    В Подмосковье мошенники начали представляться сотрудниками «службы финансового контроля» и запугивать жертв блокировкой карт. Об этом сообщили в пресс-службе Мингосуправления Подмосковья.

    По словам злоумышленников, все банкоматы в стране перевели на «единый межбанковский стандарт», а карта человека якобы не прошла проверку. Жертву предупреждают: если снять наличные или внести деньги через банкомат другого банка, карту тут же изымут, а все операции заблокируют.

    Чтобы избежать этого, собеседник предлагает дистанционно подключить вымышленный «межбанковский шлюз». Для этого нужно продиктовать проверочный код из СМС — в итоге мошенники получают доступ к мобильному банку и переводят все сбережения себе.

    В ведомстве рекомендуют сразу бросать трубку, если просят назвать коды из СМС. Настоящие сотрудники банков никогда и ни при каких обстоятельствах не запрашивают коды подтверждения. При сомнениях стоит позвонить в банк по официальному номеру или прийти в отделение лично.

    Мингосуправления региона советует ознакомиться с памяткой по цифровой безопасности «Доступно о телефонных мошенниках» на портале госуслуг Подмосковья и отправить ее родным.

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