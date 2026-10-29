Церемония вручения первых паспортов прошла в Воскресенске

Торжественное мероприятие, на которое подростки пришли вместе с родными и друзьями, подчеркнуло важность момента, объединив молодых людей вокруг общих ценностей.

«Дорогие ребята, желаю вам уверенно идти по жизни, ставить смелые цели и достигать их. Любите Воскресенск и гордитесь им, а родители и педагоги пусть всегда гордятся вами!» — поздравил воскресенцев глава округа Алексей Малкин.

Подать заявление на получение паспорта и выбрать торжественный формат вручения можно в МФЦ. Для этого необходимо сообщить о своем желании сотруднику центра при подаче документов.