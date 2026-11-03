Еще 199 земельных участков и объектов выставили на торги в Подмосковье

В Московской области на торги выставили 199 объектов, в том числе 178 земельных участков. Об этом сообщил комитет по конкурентной политике Московской области.

Из этого числа 80 участков предлагаются в аренду, 98 — на продажу. Также на продажу выставлены 10 зданий с земельным участком и семь нежилых помещений, в аренду — здание с участком, лесной участок и два нежилых помещения.

Участки для индивидуального жилищного строительства и личного подсобного хозяйства подходят для возведения частного дома. В Раменском муниципальном округе сдается участок площадью 10 соток в деревне Юрово, начальная цена — 220 тыс. рублей в год. В городском округе Ступино продается участок площадью 7,34 сотки в селе Чернышово, начальная цена — 399 795,12 рубля.

Для бизнеса в Ступино на продажу выставлены два здания с земельным участком, а также сдается в аренду участок для коммерческой деятельности.

Выбрать участок или коммерческую недвижимость можно на интерактивной карте Единого портала торгов Московской области. Все торги в Подмосковье проводятся в электронной форме, для участия потребуется усиленная квалифицированная электронная подпись в любом из аккредитованных удостоверяющих центров.