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    Капремонт детского сада «Аленушка» в Дмитрове завершат в этом году

    Фото: Евгений Рой

    В дошкольном отделении гимназии «Логос» на Кропоткинской улице в Дмитрове возобновили ремонт. По словам представителя подрядчика Владимира Дикова, строители при продолжении работ учли замечания государственной экспертизы, сообщили в РИАМО.

    Готовность объекта составляет около 85%. На территории уже обустроили игровые площадки и беседки, а внутри предстоит завершить отделку стен, монтаж электрики, отопительных радиаторов, напольного покрытия и дверей.

    Ранее в «Аленушке» обновили кровлю, окна, входные группы и внутренние перегородки. Капремонт проводят по региональной программе обновления социальной инфраструктуры и нацпроекту «Семья».

    Завершить его подрядчик рассчитывает до конца года.

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