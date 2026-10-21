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    Камеры с ИИ установили в 200 спортивных объектах Подмосковья

    Фото: медиасток.рф

    Жители Подмосковья могут подбирать спортивные занятия через региональный портал «Спорт Подмосковья», а искусственный интеллект помогает оценивать востребованность спортивных объектов. О цифровых сервисах для любителей спорта и новых технологиях в физкультурных комплексах сообщили в пресс-службе Мингосуправления Московской области.

    На портале собраны сведения более чем о 500 спортивных объектах, 3,5 тысячи секциях для людей разного возраста и уровня подготовки, 3,6 тысячи тренерах и инструкторах, а также 354 маршрутах для активного отдыха. Пользователи могут следить за анонсами мероприятий, искать занятия с помощью фильтров в разделе «Адаптивный спорт», просматривать электронное расписание и пользоваться сервисами личного кабинета.

    Цифровые решения применяют и непосредственно на спортивных объектах. В 200 крупнейших физкультурно-оздоровительных комплексах региона установлены системы, которые с помощью камер видеонаблюдения и искусственного интеллекта отслеживают загруженность помещений.

    На основе полученных данных ИИ-агент формирует рекомендации по организации работы: например, предлагает открыть дополнительные секции или изменить расписание занятий. Информация автоматически передается в систему «Мой спорт» и выводится на дашборд.

    Такая аналитика позволяет определять часы наибольшей посещаемости, находить периоды с низкой загрузкой и эффективнее распределять занятия. Кроме того, данные помогают выявлять территории, где спрос на спортивные услуги превышает имеющиеся возможности. Это позволяет определить районы, в которых особенно актуально строительство новых физкультурно-оздоровительных комплексов.

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