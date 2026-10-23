В Егорьевске подключили 300-й дом по программе социальной газификации СНТ

Многодетная мать и персональный тренер Дарья Расторгуева из Егорьевска смогла отказаться от ежедневной растопки дровяного котла после подключения дома к газу. Ее домовладение стало 300-м, подключенным по программе социальной газификации СНТ в Подмосковье с начала года.

Раньше семье приходилось каждое утро заготавливать дрова и растапливать котел. Электрическое отопление тоже не решило проблему высоких расходов: обогревать нужно было сразу два дома на участке. После подключения газа затраты на отопление снизились. Мощности нового котла хватает и на основной дом, и на гостевой дом с баней.

Возможность провести газ в садовые товарищества появилась в апреле 2024 года. Программа распространяется на СНТ, расположенные в границах газифицированных населенных пунктов.

Жители дачного поселка «Улыбка» объединились и подали заявки на подключение. В 2025 году здесь построили два километра газопровода. После приемки объекта владельцы домов смогли начать пользоваться газом.

По словам директора филиала «Юго-Восток» Мособлгаза Александра Носова, из 19 заявок в поселке газ уже подключили в десяти домовладениях. Работы продолжаются: до конца года в СНТ планируют выполнить еще около 150 пусков.

Всего за пять лет действия программы социальной газификации в Подмосковье газом обеспечили 100 тысяч домовладений.