Ремонт 60 подъездов завершат в Химках до конца года

В Химках выходят на финишную прямую работы по ремонту подъездов. Сейчас специалисты завершают работы на улице Строителей и Юбилейном проспекте.

В этом году в округе ремонтируют 60 подъездов в 20 жилых домах. На данный момент специалисты заняты в 40 подъездах — здесь выполнено около 70% запланированного объема работ. Предстоит обновить еще 20 подъездов до конца года.

Мастера красят стены, потолки, перила, поручни, трубы и радиаторы отопления, параллельно ремонтируют участки напольного покрытия, меняют светильники, выключатели и почтовые ящики.

Отдельное внимание уделяют остеклению и состоянию оконных рам в местах общего пользования: где нужно, проводят ремонт, а где износ слишком велик — полностью заменяют конструкции. Также идет обновление входной группы: приводят в порядок козырьки, дверные проемы, устанавливают или регулируют доводчики.

«Подъезд — это место, которое мы видим каждый день. Именно с него начинается ощущение уюта и порядка в доме: чистота, свет, исправные окна и входная группа. Поэтому ремонт подъездов — это не формальность, а реальное изменение качества жизни в каждом доме», — прокомментировала глава Химок Инна Федотова.

Ремонт подъездов — часть системной работы по обновлению жилого фонда Подмосковья. С 2025 года эти задачи развиваются в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».