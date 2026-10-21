Благоустройство сквера на улице Левшина в Коломне завершат в этом году

Сквер на улице Левшина в Коломне площадью 1,5 гектара обновят к концу октября. Там обустроят дорожки и детскую площадку, установят фонари и малые архитектурные формы, подготовят места для новых деревьев и кустарников, сообщили в РИАМО.

Трубы теплотрассы уже убрали под землю.

Вход со стороны улицы оформят аркой с колоннами. Рядом с отделением Союза художников России появится площадка для выставок под открытым небом и пленэров, а в глубине сквера — тихие уголки для отдыха. За безопасностью будут следить камеры системы «Безопасный регион». Аварийные и больные деревья уже удалили.

У территории богатое прошлое: прежде там находилась усадьба Елены Бот, а с 1930-х годов работал Дом пионеров с кружками и изостудией. Сквер связан с именами художника Михаила Абакумова, краеведа Анатолия Кузовкина и актёра Льва Перфилова.

После переезда Дома пионеров в начале 1980-х парк начал приходить в запустение. Теперь его возвращают городу как место для семейных прогулок, отдыха и творческих встреч.