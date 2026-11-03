Сергиево-Посадская больница предупредила жителей об исходящих звонках от робота

Сергиево-Посадская больница рассказала о работе электронного помощника, который связывается с пациентами по номеру 8 (999) 277-25-52. Сервис на основе искусственного интеллекта действует с 2024 года и помогает медицинскому учреждению получать обратную связь от жителей, рассказали в Министерстве здравоохранения Подмосковья.

Робот интересуется качеством лечения, работой персонала и условиями пребывания в стационаре. Кроме того, он может напомнить о записи к врачу, пригласить на диспансеризацию или вакцинацию. В некоторых случаях помощник уточняет согласие пациента на внесение результатов анализов в диспансерную карту.

Полученные ответы фиксируются для последующего анализа. В частности, пациенты стационара могут оценить медицинскую помощь по пятибалльной шкале.

«Наш робот не запрашивает никакие личные данные пациентов, не интересуется счетами банковских систем, то есть никакую персональную информацию робот спрашивать не станет», — Елена Ермакова, начальник информационного отдела Сергиево-Посадской больницы.

Сейчас на вопросы электронного помощника соглашается отвечать примерно треть пациентов. В больнице подчеркивают, что сервис не требует сообщать СНИЛС, номер полиса ОМС или банковские реквизиты.

По тому же телефону 8 (999) 277-25-52 работает справочная больницы. Обратиться туда можно по будням с 8:00 до 17:00.