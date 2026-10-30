Школьники в Воскресенске сдали нормативы комплекса ГТО

На стадионе спорткомплекса «Барановское» и в спортивном зале лицея «Воскресенская кадетская школа» 29 октября прошло тестирование норм комплекса «Готов к труду и обороне». Из 40 учеников 1–11 классов 25 выполнили нормативы на знак отличия.

Участники сдавали прыжок в длину с места, челночный бег 3×10 метров, наклон вперед из положения стоя, сгибание и разгибание рук в упоре лежа, подтягивание на высокой перекладине, поднимание туловища из положения лежа на спине, бег на короткие и длинные дистанции.

Четкую организацию испытаний обеспечивал учитель физической культуры Алексей Болохов.

По инициативе губернатора Андрея Воробьева в муниципалитетах региона комплекс «Готов к труду и обороне» реализуется как основа физического воспитания, направленная на развитие массового спорта и оздоровление нации.