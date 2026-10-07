Глава Одинцовского округа проверил готовность дома в поселке Заречье к зиме

Андрей Иванов приехал в поселок, где проверил готовность к отопительному периоду многоквартирного дома № 2 на Университетской улице. Комплекс мероприятий в преддверии осени и зимы был проведен силами управляющей компании.

Здесь выполнили локальный ремонт кровли и фасада, заменили 30 метров труб на цокольном этаже, восстановили гидроизоляцию, а также обновили подъезд № 2.

«В здании есть своя бойлерная, которая обеспечивает жильцов горячей водой во время сезонных отключений. При подготовке к осенне-зимнему периоду управляющая компания промыла и опрессовала систему отопления, отремонтировала манометры и выполнила поверку приборов учета. К отопительному сезону объект полностью готов», — отметил Андрей Иванов.

Восьмиэтажный дом — относительно новый, он построен в 2007 году. В здании три подъезда с 77 квартирами.