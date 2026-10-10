День сотрудников уголовного розыска отметили в Серпухове

9 октября глава городского округа Серпухов Алексей Шимко вместе с начальником УМВД Александром Самохиным и депутатом окружного Совета Павлом Гущиным вручили личному составу благодарственные письма и почетные грамоты. Награды отмечены за добросовестную службу и вклад в обеспечение правопорядка.

Работа оперуполномоченных всегда сопряжена с высоким риском и огромной ответственностью. За каждым раскрытым преступлением стоит ежедневный труд, выдержка и умение принимать решения в сложных ситуациях. Сегодня мы видим реальные результаты: благодаря оперативной работе в округе значительно повысилась раскрываемость преступлений.

«Отдельная благодарность ветеранам службы. Ваш опыт и наставничество — это фундамент, на котором строится работа сегодняшнего поколения сотрудников. Спасибо вам за преданность делу и стойкость. Крепкого здоровья, успехов в службе и, самое главное, — всегда возвращаться домой к своим близким живыми и невредимыми», — поблагодарил глава округа.