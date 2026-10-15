В Звенигороде покажут триптих Малевича из Русского музея

В Звенигородском манеже с 30 октября 2026 года по 31 января 2027 года пройдет выставка «Малевич. Простые фигуры» из собрания Государственного Русского музея. Об этом сообщил Звенигородский государственный музей-заповедник.

В центре экспозиции — три произведения Казимира Малевича 1923 года: «Черный квадрат», «Черный крест» и «Черный круг». Впервые в Москве и Подмосковье супрематический триптих представят как единое целое. Куратор и архитектор выставки — Юрий Аввакумов.

По словам генерального директора Русского музея Аллы Маниловой, Малевич «не просто изменил представление о живописи, но и открыл новые пути художественного мышления, оказав влияние на развитие мирового искусства».

Министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов отметил, что принимать Малевича в Звенигороде символично: три основы супрематизма впервые предстанут вместе именно здесь, в местах, где зарождалась сама идея «Черного квадрата», а проект делает мировые шедевры доступнее для жителей Подмосковья.

Экспозиция имеет крестообразную планировку, три работы размещены на разных стенах, вход решен как вращающийся квадратный портал. Зрителям предлагают практику медленного рассматривания: провести перед одной работой 5, 15 или 30 минут. Помимо живописных работ, покажут реконструкцию «Супрематической архитектурной модели» 1927 года и интерактивную часть, где можно управлять движением супрематических фигур на экранах.

Директор Звенигородского государственного музея-заповедника Елена Кожевникова подчеркнула, что «звенигородская земля — территория, связанная с великими именами Андрея Рублева и Казимира Малевича».

Проект приурочен к 150-летию со дня рождения художника, которое будут отмечать в 2029 году. Билеты доступны на сайте Звенигородского музея-заповедника. Организаторы: Государственный Русский музей, Звенигородский государственный музей-заповедник, Министерство культуры и туризма Московской области. 0+.