В Подмосковье восстановили барьерные ограждения на 18 дорогах

Неисправные тросовые, перильные и металлические ограждения выявили при обследовании дорожной сети. Работы провели на 11 региональных дорогах в городской черте и вблизи малых населенных пунктов.

В частности, ограждения восстановили в Подольске на улице Симферопольской в микрорайоне Климовск, в Ступине на 91-м км Каширского шоссе, в селе Ситне-Щелканово на улице Московской, в Домодедове на 58-м км Каширского шоссе и в Солнечногорске на Пятницком шоссе у остановки «Родник». Также работы прошли в Истре на улице 9-й Гвардейской Дивизии, в Долгопрудном на улице Московской и в Пущине в городе Ивантеевка на улице Дзержинского.

Кроме того, ограждения восстановили в Балашихе в микрорайоне Салтыковка на Носовихинском шоссе и в микрорайоне Купавна на улице Крылова, в Люберцах на Комсомольском проспекте и в поселке городского типа Красково на улице Чехова, в Раменском на пересечении улиц Гурьева и Михалевича, в селе Михайловская Слобода на улице Шоссейной, а также в Королеве на улице М.К. Тихонравова и в микрорайоне Болшево на улице Станционной.

В Минтрансе отметили, что восстановление ограждений важно для порядка и безопасности Подмосковья. Обследование дорожной сети проводится еженедельно.