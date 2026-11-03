Форум «ПРОвозможности 2.0» для волонтеров прошел в Сергиевом Посаде

Около 90 добровольцев из Сергиева Посада, Талдома и Дубны собрались на форуме «Про возможности 2.0». Участники обменивались опытом, знакомились, развивали навыки общения и командной работы, а также разрабатывали идеи для совместных проектов.

Одним из участников стал Алексей Старченко. Он присоединился к волонтерскому движению Подмосковья в марте этого года после участия в конкурсе добровольческих отрядов. Молодому человеку предложили возглавить команду, которая вошла в тройку лучших. В этом году Алексей вновь участвует в конкурсе, а также стал лидером волонтерского движения.

Отдельную часть программы посвятили практической работе. Молодые люди учились формировать команды, превращать идеи в проекты, составлять заявки и представлять их перед экспертами. Подготовленные инициативы участники смогут доработать и направить на региональные или федеральные конкурсы.

Организаторы отметили, что форум призван помочь активным молодым людям разобраться, как грамотно применять свои способности и приносить пользу обществу. В завершение мероприятия добровольцам вручили благодарственные письма за инициативность, неравнодушие и вклад в развитие волонтерства.