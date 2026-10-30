Отборочный турнир по киберспорту прошел в Люберцах

За выход в областной финал боролись три команды из Московского областного гуманитарно-социального колледжа и Люберецкого техникума имени Ю. А. Гагарина. Турнир организовали при участии «Молодой гвардии Единой России». Для движения это первый подобный опыт в Люберцах. Главная задача участников — не только показать индивидуальное мастерство, но и доказать, что они умеют действовать сообща.

Одним из участников турнира стал Данила Соловьев. В компьютерные игры он играет уже шесть лет, а к соревнованиям готовился заранее. Правда, со своими товарищами по команде познакомился буквально недавно. Но это не помешало Noinfo из Московского областного гуманитарно-социального колледжа победить. Именно эта команда представит Люберцы на следующем этапе.

Всего отборочные турниры «Гвардейская машина» проходят в 12 городах Подмосковья. Сильнейшие команды встретятся в областном финале уже в ноябре текущего года.