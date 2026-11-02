Университет в Орехово-Зуеве вошел в топ-2000 лучших вузов мира

Орехово-Зуевский государственный гуманитарно-технологический университет вошел в число двух тысяч лучших вузов мира по версии международного рейтинга «Три миссии университета». Исследование охватывает образовательные учреждения из 111 стран и территорий и оценивает их достижения в образовании, науке и общественной деятельности, рассказали в РИАМО.

Сегодня в ГГТУ обучаются 9,5 тысячи студентов, а преподавательский состав насчитывает более 700 специалистов. В 2025 году университет отметил 85-летие со дня основания.

По словам ректора Галины Скударевой, международное признание стало результатом совместной работы коллектива, обновления образовательных программ и развития современной учебной инфраструктуры.

Одним из главных направлений развития вуза стала технологическая модернизация. За последнее время здесь обновили 15 учебных пространств, расширили применение цифровых инструментов и начали активнее внедрять искусственный интеллект, программирование и образовательную робототехнику в подготовку будущих педагогов.