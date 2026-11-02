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    В Лотошине спасатели вскрыли дверь квартиры с включенной плитой

    Фото: ГКУ МО "Мособлпожспас"

    В Лотошине работники 205-й пожарно-спасательной части деблокировали входную дверь квартиры, в которой осталась включенная газовая плита. Об этом сообщил начальник пожарно-спасательной части Дмитрий Королев.

    По его словам, около половины девятого утра в службу экстренных вызовов «Система-112» обратилась хозяйка квартиры поселка Кировский. Женщина рассказала, что вышла в подъезд на несколько минут, закрыв дверь, а вернувшись обнаружила, что замок заклинило.

    Ситуацию осложняло то, что в запертой квартире осталась включенная газовая плита с готовящейся пищей. Прибывшие по адресу спасатели осмотрели металлическую дверь и с помощью шанцевого инструмента вскрыли ее, обеспечив доступ в жилище. Никто не пострадал.

    «Ситуацию осложняло то, что в запертой квартире осталась включенная газовая плита с готовящейся пищей. Действовать нужно было как можно быстрее, чтобы предотвратить серьезные последствия», — пояснил Королев.

    Специалисты рекомендовали соблюдать правила пожарной безопасности и перед выходом из дома убеждаться, что плита выключена.

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