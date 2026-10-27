Подмосковный психолог Трифонова: простые радости помогают пережить хандру осенью

В Видновском перинатальном центре уделяют особое внимание психологическому состоянию будущих мам в осенний период. Об этом рассказала медицинский психолог учреждения Евгения Трифонова.

Специалисты центра помогают пациентам изменить восприятие этого времени года. Осень воспринимается не как период увядания, а как закономерный этап замедления природы перед зимним отдыхом. По мнению психолога, важно не сопротивляться этим природным ритмам, а использовать их для собственного блага.

С наступлением холодов многие женщины начинают испытывать апатию, бессонницу и снижение настроения, ошибочно принимая эти состояния за неизбежные побочные эффекты беременности.

Через очень простые и понятные радости созерцания красивой осенней листвы, созревших овощей и фруктов, вкусной еды, заваривания чая можно сохранить тепло, которого с каждым днем становится все меньше. Заполняйте время рукоделием, душевными разговорами, приятными встречами, всем тем, что будет давать внутреннее ощущение спокойствия. И тогда период смены времен года пройдет для вас более комфортно.

Психолог также подчеркнула важность умения сделать собственную жизнь более плавной с наступлением холодов и хмурой, промозглой погоды.

«Имеет смысл немного замедлиться, не бороться с ритмами, в которых живем, и посмотреть, где можно за счет снижения скорости, отказа от лишних движений и действий сохранить внутренне спокойствие и таким образом, себя поддержать», — рассказала медицинский психолог.

Консультацию специалиста можно получить, обратившись к участковому акушеру-гинекологу или через регистратуру женской консультации Видновского перинатального центра.

Забота о ментальном здоровье в осенний период позволяет сохранить ресурсное состояние и подготовиться к материнству в гармонии с собой.