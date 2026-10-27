Аварийный жилой дом снесли на Касимовском шоссе в Егорьевске

Аварийный жилой дом на Касимовском шоссе, 3, демонтировали в Егорьевске. Одноэтажное кирпичное здание площадью около 160 квадратных метров построили в 1961 году. Из-за износа конструкций его признали непригодным для безопасного проживания, сообщили в Мособлархитектуре.

Дом находился в центральной части города, недалеко от школы № 9 и остановки общественного транспорта «ММС». После расселения жильцов шести квартир здание включили в перечень объектов, подлежащих сносу.

Рабочие разобрали строение и очистили территорию от строительного мусора. Решение о дальнейшем использовании освободившегося участка примет администрация муниципального округа.

Всего в Егорьевске выявили 176 объектов незавершенного строительства. На сегодняшний день 117 из них снесли, достроили или привели в соответствие с требованиями законодательства. Это 66% от общего числа объектов. Работу по их ликвидации и упорядочению планируют продолжить.