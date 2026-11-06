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    Подмосковные ветераны СВО могут оформить 17 мер поддержки в «Доброделе»

    Фото: Министерство государственного управления, информационных технологий и связи МО

    Участники специальной военной операции, ветераны боевых действий и военной службы, а также члены их семей могут оформить до 17 мер социальной поддержки по одному заявлению в мобильном приложении «Добродел». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

    Комплексной услугой «Защитники Отечества» пользователи воспользовались уже более 520 раз. По одному заявлению доступны 17 мер поддержки, среди которых социальная карта жителя региона, компенсация по оплате ЖКУ, ежемесячная денежная выплата отдельным категориям граждан, компенсация за телефон, компенсация ОСАГО, единовременная выплата взамен обеспечения земельными участками и ежегодная выплата инвалидам СВО.

    Также в перечень входят выплата на приобретение технических средств реабилитации, внеочередное зачисление в детсад, запись в школу, кружки и секции, заключение договора о подключении в рамках догазификации, бесплатное двухразовое горячее питание для студентов и льготное питание школьникам. Кроме того, предусмотрены бесплатное внеочередное зачисление на продленку обучающихся 1–6 классов и освобождение от платы за присмотр и уход за ребенком.

    Чтобы подать заявление, нужно авторизоваться в «Доброделе» через подтвержденную учетную запись ЕСИА, перейти в раздел «Услуги» — «Поддержка» — «Льготы и выплаты» и открыть «Комплексная услуга „Защитники Отечества“». После этого потребуется заполнить электронную форму и прикрепить необходимые документы.

    Для удобства заявителей в электронную форму внедрены умные сервисы. Они самостоятельно проверят право заявителя на получение всех мер соцподдержки, автоматически заполнят сведения о детях из личного кабинета Госуслуг или информационной системы Минсоцразвития, помогут выбрать доступную образовательную организацию и определят статус участия земельного участка в программе догазификации.

    Скачать приложение можно по ссылке.

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