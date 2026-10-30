Годовщину со дня присвоения звания «Город воинской славы» отметили в Дмитрове

Торжественный митинг к 18-летию присвоения городу этого почетного звания провели у стелы «Город воинской славы». Указ президента Российской Федерации был подписан 28 октября 2008 года.

Сегодня звание «Город воинской славы» носят 47 городов России. Дмитров первым в Московской области получил этот статус, а также стал первым городом в стране, где в честь присвоения звания установили стелу.

В мероприятии приняли участие глава округа Михаил Шувалов, его заместители, депутаты Совета депутатов, студенты, юнармейцы, активисты «Молодой гвардии Единой России» и «Волонтеров Подмосковья», школьники, представители общественных организаций и жители.

«Дмитров стал первым городом в Московской области, удостоенным высокого почетного звания „Город воинской славы“. Это признание мужества, стойкости и массового героизма защитников нашего края и тех жителей, кто все четыре года войны помогал ковать Победу в тылу. Сегодня мы кланяемся подвигу наших бойцов, которые отстояли нашу страну. Для меня огромная гордость быть главой Дмитрова — города воинской славы», — отметил Михаил Шувалов.

Глава округа вручил знаки «Почетный ветеран Подмосковья» двум представителям ветеранского движения: Галине Потаповой, председателю первичной ветеранской организации поселка дома отдыха «Горки», и Константину Солнышкину, председателю первичной ветеранской организации Дмитровского экскаваторного завода.

С годовщиной жителей поздравили председатель Совета ветеранов округа Петр Медведев и депутат Совета депутатов Роман Сунгуров.

Участники почтили минутой молчания память защитников Дмитровской земли и всех, кто не вернулся с полей сражений, и возложили цветы к стеле.