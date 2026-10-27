Пловцы из Серпухова стали призерами Кубка городов Подмосковья

25 октября в Электростали прошел Открытый Кубок городов Восточного Подмосковья по плаванию и подводному спорту. Команда спортивной школы «Русский медведь» приехала большой группой — 50 человек.

На дорожках встретились 308 пловцов из разных регионов. В подводном спорте решают не только сила и скорость, но и техника, умение распределить силы и не потерять темп.

По итогам турнира серпуховичи завоевали 40 медалей, из них 18 золотых. Параллельно шел зачет первенства Московской области по подводному спорту — здесь у команды 28 медалей, 15 из которых золотые.

Особенно отличились Богдан Краморов и Ульяна Батайкина — по три золота у каждого. Оливия Усова завоевала две золотые награды. Также на высшую ступень пьедестала поднимались Марк Головач, Даниил Коробков, Злата Захарова, Анастасия Осипова, Василиса Приказчикова и Виктор Дроздов.

Впервые выполнили первый спортивный разряд Никита Комиссаров и Василиса Приказчикова. За результатами стоит работа тренеров — Марины и Алексея Калошиных, Оксаны Семеновой.