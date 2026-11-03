Студенты Подмосковья смогут принять участие в юбилейном, 10-м сезоне Всероссийской олимпиады «Я — профессионал». Прием заявок открыт до 10 ноября 2026 года. Об этом сообщили организаторы проекта.

Участникам предлагают не только проверить свои знания, но и познакомиться с потенциальными работодателями. По информации ассоциации, олимпиада открыла возможности для стажировок, льготного поступления на следующую ступень образования и получения денежной премии. Победители и призеры могли получить премии от 100 до 300 тысяч рублей.

С 2017 года в олимпиаде участвовали более 1,6 миллиона студентов из 89 регионов России и 147 стран мира.

Отборочный этап в формате онлайн-тестирования стартует 13 ноября и продлится до 29 ноября 2026 года.

Задания олимпиады охватят разные направления — от авиастроения до искусственного интеллекта. Организаторы ежегодно обновляют их с учетом запросов студентов и потребностей рынка труда. Над задачами вместе с преподавателями ведущих вузов работают представители более 750-ти компаний-партнеров.