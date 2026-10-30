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    В Орехово-Зуевском округе потушили лесной пожар

    Фото: Комитет лесного хозяйства Московской области

    В Анцыферовском участковом лесничестве Орехово-Зуевского округа потушили лесной пожар. Об этом сообщили в пресс-службе комитета лесного хозяйства Московской области.

    Возгорание обнаружили 29 октября в 1 км от деревни Асташково. В тушении участвовали пять человек личного состава лесопожарных формирований и три единицы техники. Пожар потушили в день выявления.

    По данным комитета, 30 и 31 октября, а также 1 ноября на всей территории Московской области ожидается III класс пожарной опасности. Температура в ближайшие дни составит плюс 7–13 градусов, ночью — плюс 5–13. Синоптики обещают переменную облачность, местами дожди.

    В случае обнаружения возгорания в комитете просят незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру «112».

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