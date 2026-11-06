Сегодня 12:00 Коммунальные службы Подмосковья перешли на зимнее содержание дорог Фото: Пресс-служба ГБУ МО "Мосавтодор" Подмосковье

Дороги

Работа

Погода

Подмосковье

Дорожные службы Московской области перешли на зимнее содержание региональной дорожной сети. Об этом сообщили в Министерстве транспорта Подмосковья.

Для уборки снега и обеспечения безопасного движения планируется задействовать более 2,1 тыс. единиц специализированной техники и свыше 2 тыс. дорожных рабочих. На проезжей части задействуют порядка 680 комбинированных дорожных машин и автогрейдеров, на тротуарах, в пешеходных зонах и у остановок — свыше 350 тракторов и минипогрузчиков. Также подготовили более 650 единиц навесного и дополнительного оборудования, включая роторы, щетки и пескоразбрасыватели. В 27 округах определили специальные площадки для складирования снега.

Фото: Пресс-служба ГБУ МО "Мосавтодор"

«К зимнему сезону специалисты Мосавтодора подготовили более 2,1 тысячи единиц специализированной техники. Для уборки и обработки проезжей части планируется задействовать порядка 680 комбинированных дорожных машин и автогрейдеров, а для очистки тротуаров, пешеходных зон и подходов к остановкам — свыше 350 тракторов и минипогрузчиков. Кроме того, подготовили более 650 единиц навесного и дополнительного оборудования, включая роторы, щетки и пескоразбрасыватели. А для складирования снега в 27 округах уже определили специализированные площадки», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Особое внимание зимой уделят своевременной уборке тротуаров, пешеходных переходов и посадочных площадок остановок общественного транспорта. Узкие участки и территории с плотной городской застройкой будут очищать малогабаритной спецтехникой. Дорожники продолжат круглосуточно следить за погодой и при необходимости обрабатывать проезжую часть противогололедными материалами. Для этого заготовили порядка 650 тысяч тонн реагентов.

Фото: Пресс-служба ГБУ МО "Мосавтодор"

Специалисты Мосавтодора также продолжат устранять дефекты дорожного покрытия. В зависимости от температуры воздуха для ямочного ремонта будут применять холодные асфальтобетонные смеси при температуре до -5 градусов или литой асфальтобетон, который позволяет работать в различных погодных условиях без специальной уплотняющей техники.

Контролировать работы на региональной дорожной сети Подмосковья будет специализированная система контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры (СКПДИ).