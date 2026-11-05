Жительница Подмосковья дважды за день выиграла в лотерею по миллиону рублей

Желая скоротать время, жительница Подмосковья сыграла в онлайн-лотерею. Два билета оказались выигрышными и принесли ей по одному миллиону рублей. Об этом пресс-служба «Национальной лотереи» сообщила РИА «Новости». РИА «Новости»

Александра приехала к брату и, пока появилось свободное время, открыла приложение. Она интуитивно выбрала билеты, два из них принесли ей два миллиона рублей.

Сначала женщина не поверила и перепроверила номера. Затем открыла приложение на следующее утром и убедилась, что выиграла.

В сентябре лотерея уже принесла ей 100 тысяч рублей. Победительница рассказала, что потратит деньги на частичное погашение ипотеки и образование для племянницы.

Ранее житель Екатеринбурга выиграл 15 миллионов рублей. Он два года использовал определенную комбинацию чисел.