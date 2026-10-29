29 октября 2026 16:39 Доступная медицина для 12 тысяч ребят. Воробьев — о новой детской поликлинике в Звенигороде Воробьев: детскую поликлинику в Звенигороде планируют открыть к концу 2027 года Подмосковье

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В Звенигороде продолжается строительство четырехэтажной детской поликлиники, рассчитанной на 220 посещений за смену. Открыть медучреждение планируют к концу 2027 года. Ход работ проверил губернатор Андрей Воробьев.

Новая поликлиника должна решить проблему нехватки мест для приема юных пациентов. Сейчас дети получают помощь в отделении смешанной поликлиники на улице Герцена. Для комплексной диагностики и углубленных обследований семьям приходится ездить в Одинцово, поскольку в Звенигороде нет детского клинико-диагностического центра. «Объект очень важный и долгожданный для многих семей. В Звенигороде и ближайших сельских населенных пунктах свыше 12 тысяч ребятишек. Мы получали обращения жителей и приняли решение построить здесь полноценную детскую поликлинику», — отметил Воробьев.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

Медучреждение войдет в структуру Одинцовской областной больницы и будет обслуживать детей не только из Звенигорода, но и из Ершова, Каринского, Саввинской Слободы и других населенных пунктов. Здесь планируют организовать прием участковых педиатров и профильных врачей, включая ЛОРа, кардиолога, нефролога, пульмонолога и ортодонта. В здании оборудуют кабинеты УЗИ, ЭКГ и ЭЭГ, рентгеновский кабинет, прививочные и пункт забора крови. Также предусмотрены дневной стационар, отделения медицинской реабилитации и лечебной физкультуры, кабинеты неотложной и травматологической помощи. «Мы усилим штат узкими специалистами, к нам уже обращаются врачи из других медучреждений. Начинаем формировать кадровый резерв и рассчитываем укомплектовать поликлинику до начала работы. Здесь будет полный цикл амбулаторной помощи, поэтому детям не придется ездить в Одинцово для диагностики», — сказал главный врач Одинцовской областной больницы Иван Каприн.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области