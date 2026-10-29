Доступная медицина для 12 тысяч ребят. Воробьев — о новой детской поликлинике в Звенигороде
Воробьев: детскую поликлинику в Звенигороде планируют открыть к концу 2027 года
В Звенигороде продолжается строительство четырехэтажной детской поликлиники, рассчитанной на 220 посещений за смену. Открыть медучреждение планируют к концу 2027 года. Ход работ проверил губернатор Андрей Воробьев.
Новая поликлиника должна решить проблему нехватки мест для приема юных пациентов. Сейчас дети получают помощь в отделении смешанной поликлиники на улице Герцена. Для комплексной диагностики и углубленных обследований семьям приходится ездить в Одинцово, поскольку в Звенигороде нет детского клинико-диагностического центра.
«Объект очень важный и долгожданный для многих семей. В Звенигороде и ближайших сельских населенных пунктах свыше 12 тысяч ребятишек. Мы получали обращения жителей и приняли решение построить здесь полноценную детскую поликлинику», — отметил Воробьев.
Медучреждение войдет в структуру Одинцовской областной больницы и будет обслуживать детей не только из Звенигорода, но и из Ершова, Каринского, Саввинской Слободы и других населенных пунктов. Здесь планируют организовать прием участковых педиатров и профильных врачей, включая ЛОРа, кардиолога, нефролога, пульмонолога и ортодонта.
В здании оборудуют кабинеты УЗИ, ЭКГ и ЭЭГ, рентгеновский кабинет, прививочные и пункт забора крови. Также предусмотрены дневной стационар, отделения медицинской реабилитации и лечебной физкультуры, кабинеты неотложной и травматологической помощи.
«Мы усилим штат узкими специалистами, к нам уже обращаются врачи из других медучреждений. Начинаем формировать кадровый резерв и рассчитываем укомплектовать поликлинику до начала работы. Здесь будет полный цикл амбулаторной помощи, поэтому детям не придется ездить в Одинцово для диагностики», — сказал главный врач Одинцовской областной больницы Иван Каприн.
Строительная готовность объекта составляет около трети. По словам руководителя проекта Александра Жарикова, кровельные работы выполнены примерно на 70%. В ближайших планах — монтаж окон, закрытие контура здания и устройство фасада.
Полностью завершить строительство и благоустройство территории рассчитывают к концу 2027 года. Рядом с поликлиникой обустроят парковку, в том числе для велосипедов, пешеходные дорожки и места для отдыха со скамейками.
В округе также развивают сеть медучреждений. В 2026 году в Одинцове открыли стоматологическую клинику на улице Сосновой. До конца года планируют запустить сосудистый центр в Перхушкове, а во втором квартале 2027 года — завершить строительство поликлиники в микрорайоне Новая Трехгорка.
Кроме того, возводят поликлинику в Голицыне и медучреждение на 500 посещений в жилом комплексе «Гусарская баллада». Их планируют сдать в 2028 году.