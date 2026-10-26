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    Музей «Мелихово» в Чехове присоединится к акции «Ночь искусств»

    Фото: Фото: Музей-заповедник А.П. Чехова «Мелихово»

    Государственный литературно-мемориальный музей-заповедник А. П. Чехова «Мелихово» в городском округе Чехов 31 октября присоединится к Всероссийской акции «Ночь искусств». Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

    Гостей усадьбы ждет программа, которая объединит литературу, музыку, историю моды и театральное искусство и будет интересна всем возрастам. На мастер-классе «Мелиховская мозаика» дети и взрослые познакомятся с мемориальным флигелем, где была написана пьеса «Чайка», и создадут поделку в технике мозаики. Для желающих глубже погрузиться в историю чеховской семьи в течение дня организуют сборные экскурсии «Чеховское Мелихово» по Главному дому, Флигелю-кухне, Амбулатории и другим историческим объектам.

    Преподаватель Высшей школы сценических искусств и Московской школы кино Ирина Жигмунд прочитает лекцию «История моды через призму кино». Она расскажет о культовых кинорежиссерах и костюмах, уделив особое внимание экранизациям произведений Чехова — советскому фильму «Мой ласковый и нежный зверь» и голливудской картине «Летняя буря». Слушателей также ждет экспресс-экскурсия по усадьбе.

    В театральной части программы покажут спектакль «Черный монах» в постановке режиссера Рустема Фесака. Актеры мелиховского театра развернут перед зрителями психологически напряженную трагедию одаренного человека, утратившего подлинные ориентиры. Создатели отмечают, что в исторических декорациях чеховской усадьбы этот спектакль прозвучит особенно остро.

    Также состоится творческая встреча с заслуженным артистом РФ Саидом Баговым. Актер и режиссер представит авторскую литературно-музыкальную композицию «Чехов — вчера, сегодня, завтра» по ранним юмористическим рассказам писателя.

    Завершит акцию концерт «Музыка, покорившая мир». Лауреаты международных конкурсов, выпускницы РАМ им. Гнесиных Валерия и Людмила Кондаковы (фортепиано и скрипка) исполнят произведения И. С. Баха, И. Брамса, П. И. Чайковского, М. И. Глинки, С. В. Рахманинова и А. Пьяццоллы.

    Возрастные ограничения — 6+, 12+, 16+. Подробная информация размещена на сайте музея-заповедника А. П. Чехова «Мелихово».

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