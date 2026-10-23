Хоккеисты из Подольска провели матч с командой из Калуги

Во второй встрече регулярного чемпионата Российской хоккейной лиги в Ледовом дворце «Витязь» в Подольске подольчане уступили «Калужским ракетам» со счетом 3:4. Днем ранее «Витязь-Подольск» разгромил эту же команду со счетом 7:3, однако повторить успех на следующий день не удалось.

Гости сумели воспользоваться усталостью хозяев и удержали минимальное преимущество, несмотря на три пропущенные шайбы в третьем периоде. В первом и втором периодах гости забросили по одной шайбе и повели 2:0. В заключительной двадцатиминутке подольчане сократили отставание. Шайбы в составе «Витязя-Подольск» забросили Иван Рябинин, Александр Мельников и Михаил Маренков.

Следующие матчи «Витязь-Подольск» проведет на домашней арене. Соперник — ХК «Брянск». Игры состоятся 26 и 27 октября. Матчи станут для «Витязя-Подольска» возможностью вернуться на победный путь и укрепить позиции.