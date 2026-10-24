Более 80 кубометров листьев вывезли из сквера Ветеранов в Дзержинском

Работы по уборке и вывозу опавшей листвы продолжаются в округе. 22 октября представители учреждения «Наш дом — Дзержинский» вывезли собранную листву из сквера и с прилегающей территории.

В работе были задействованы специализированная техника КамАЗ и погрузчик, а также бригада дворников.

«Также убирали опавшую листву и порубочный материал на улицах Бондарева и Академика Жукова. Отрабатывали по вывозу листвы улицу Лесную и улицу Ленина», — отметил заместитель директора учреждения «Наш дом — Дзержинский» Дмитрий Кренев.

Он уточнил, что важно своевременно убирать последствия листопада с тротуаров и проезжей части, поскольку влажная листва создает скользкую пленку на асфальте и может спровоцировать дорожно-транспортное происшествие или травмы прохожих.

Сезонные работы по уборке опавшей листвы продолжаются в Дзержинском ежедневно.