Семейный парафестиваль прошел в Люберцах

Семейный парафестиваль собрал во Дворце спорта «Триумф» в Люберцах пять команд. Участники с нарушениями слуха, зрения и опорно-двигательного аппарата вышли на старт вместе со своими близкими.

Соревнования организовал отдел по адаптивной физической культуре клуба «Надежда». Задания — эстафеты с мячом, ведение шарика, броски в цель — были подобраны так, чтобы результат зависел не от физических данных, а от слаженности командной работы.

Клуб «Надежда» работает в Люберцах 20 лет, для многих участников он стал точкой входа в активную социальную жизнь. Для детей с особенностями развития такие встречи — редкая возможность выйти за пределы привычного круга общения.

Победителей по номинациям не разделяли — грамоты и подарки получила каждая из пяти команд. Организаторы отмечают, что формат семейных стартов показал себя успешно, и планируют проводить парафестиваль регулярно.