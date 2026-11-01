Уличное освещение установили в деревне Селино в Серпухове

Теперь подходы к автобусной остановке на границе села безопасны в темное время суток.

Также в работе вопрос размещения остановочного павильона: по требованиям ГИБДД установка остановки на изгибе дороги небезопасна для дорожного движения.

«Совместно с жителями обсуждаем возвращение остановки на историческое, прежнее место — там обустроим новый удобный подход», — отметил глава Серпухова Алексей Шимко.

Завершены работы по установке светодиодных светильников и в других населенных пунктах: в Протвино — на Фестивальном и Молодежном проездах, на Лесном бульваре, улице Ленина и проезде Прокошкина; в Пущино — в микрорайоне «Д»; на участке от улицы Чернышевского до улицы Ленинского Комсомола; в деревнях Коптево и Балково.

«Продолжаем работу по улучшению инфраструктуры нашего округа», — прокомментировал Алексей Шимко.