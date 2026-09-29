В Подмосковье вечером 29 сентября загруженность дорог достигла 3 баллов

Движение затруднено на Ленинградском, Дмитровском, Ярославском, Щелковском, Горьковском, Носовихинском, Тураевском, Каширском, Можайском, Рублево-Успенском, Ильинском, Новорижском, Волоколамском и Пятницком шоссе, а также на подъезде к аэропорту Шереметьево — на Лобненском и Шереметьевском шоссе и на А-107 в районе Подольска.

В Минтрансе Подмосковья напомнили участникам дорожного движения о соблюдении ПДД. Водителей призвали соблюдать скоростной режим и дистанцию, не совершать резких маневров, быть внимательными при заезде во двор и при парковке и смотреть в зеркала.