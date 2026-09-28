Сквер «Тигры на льду» в Воскресенске благоустроят по нацпроекту

В Воскресенске обновят сквер «Тигры на льду» площадью 1,1 гектара. Каким станет общественное пространство, рассказали в Министерстве благоустройства Московской области.

Работы пройдут в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Работы намерены завершить в следующем году. В сквере приведут в порядок пешеходную инфраструктуру: устранят разрывы маршрутов и стихийные тропы, расширят дорожки и заменят изношенное покрытие на нескользкое. Также реконструируют лестницы и пандусы, сделав их соответствующими нормативам, и обустроят мостики на пересечениях с пешеходными путями.

Отдельное внимание уделят безопасности и комфорту посетителей. На территории установят освещение и видеокамеры, оборудуют площадки для спокойного отдыха, а также огражденную зону для выгула собак с тамбуром и необходимой уличной мебелью.

Кроме того, существующую канаву, которая не справляется с объемом воды, приведут в соответствие с потребностями территории.