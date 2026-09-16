Фестиваль беременных проведут в Истре 24 сентября

Наро-Фоминский перинатальный центр проведет в Истре выездной фестиваль для будущих родителей. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Московской области.

Мероприятие состоится 24 сентября с 11:00 в конференц-зале взрослой поликлиники на улице Урицкого. В программу войдут экспертное ультразвуковое исследование, практики дыхания и обезболивания, арт-терапия и йога для беременных. Будущим отцам предложат узнать о партнерских родах и испытать на себе аппарат имитации схваток.

«Мы приезжаем в Истру не с лекцией, а с праздником, потому что уверены: подготовка к родам не должна быть скучной. Наша задача — чтобы будущие мамы и папы ушли от нас спокойными, информированными и уверенными в своих силах. Мы ответим на самые сокровенные вопросы, поможем снять тревожность и покажем, что роды — это командная работа, где у каждого своя важная роль», — пояснила главный врач Наро-Фоминского перинатального центра Людмила Кещьян.

Организаторы также проведут лотерею, главным призом которой станет сертификат на роды в зале «Комфорт».

Для участия необходима предварительная запись по телефону 8-800-550-30-03.