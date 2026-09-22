Спасатели в Воскресенске показали дошкольникам устройство пожарной машины

Сотрудники МЧС провели для воспитанников детского сада в Воскресенске экскурсию по пожарному автомобилю. Дошкольники познакомились со спецтехникой, оборудованием спасателей и узнали о правилах безопасности.

Сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Воскресенск совместно с бойцами 2-й пожарно-спасательной части 8 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Московской области организовали для детей познавательную встречу.

Ребята с интересом осмотрели пожарный автомобиль: узнали, для чего нужны сирены, мигалки и специальные отсеки, а также познакомились с оборудованием, которое спасатели используют во время работы. Дети увидели пожарные рукава, стволы, аварийно-спасательный инструмент, насосы и другие технические средства.

Особое впечатление на дошкольников произвела кабина пожарной машины. Ребятам разрешили посидеть на месте водителя, рассмотреть приборы управления и представить себя настоящими спасателями.

Такие встречи помогают детям в доступной форме узнать о работе пожарных, формируют ответственное отношение к собственной безопасности и закрепляют важные правила поведения в чрезвычайных ситуациях.