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    Спасатели в Воскресенске показали дошкольникам устройство пожарной машины

    Фото: пресс-служба администрации г.о. Воскресенск

    Сотрудники МЧС провели для воспитанников детского сада в Воскресенске экскурсию по пожарному автомобилю. Дошкольники познакомились со спецтехникой, оборудованием спасателей и узнали о правилах безопасности.

    Сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Воскресенск совместно с бойцами 2-й пожарно-спасательной части 8 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Московской области организовали для детей познавательную встречу.

    Ребята с интересом осмотрели пожарный автомобиль: узнали, для чего нужны сирены, мигалки и специальные отсеки, а также познакомились с оборудованием, которое спасатели используют во время работы. Дети увидели пожарные рукава, стволы, аварийно-спасательный инструмент, насосы и другие технические средства.

    Особое впечатление на дошкольников произвела кабина пожарной машины. Ребятам разрешили посидеть на месте водителя, рассмотреть приборы управления и представить себя настоящими спасателями.

    Такие встречи помогают детям в доступной форме узнать о работе пожарных, формируют ответственное отношение к собственной безопасности и закрепляют важные правила поведения в чрезвычайных ситуациях.

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