Более 600 домов Подмосковья капитально отремонтировали с января

В Подмосковье подвели промежуточные итоги реализации краткосрочного плана капитального ремонта многоквартирных домов на 2026 год. Наиболее высокий процент выполнения работ зафиксирован в Волоколамске, Краснознаменске и Молодежном — по 100%, в Бронницах показатель составил 83%, в Талдоме — 81%, в Чехове — 77%.

В рамках программы специалисты ремонтируют кровли, фасады и внутренние инженерные системы домов. Одним из нововведений этого года стало заключение договоров подряда сроком до одного года. В один контракт могут включать не более пяти домов, а завершить работы необходимо до 31 декабря без переноса сроков.

«Все это делаем для того, чтобы выполнить свою главную цель — сократить сроки работ и минимизировать расторжения договоров», — сообщил министр ЖКХ Московской области Кирилл Григорьев.

В 2026 году в реестр квалифицированных подрядных организаций дополнительно включили 116 компаний. Выполнять работы также получили возможность муниципальные управляющие организации.

Для контроля за реализацией проектов ввели систему технического обследования с использованием искусственного интеллекта. Специалисты отслеживают все этапы — от заключения договора до оплаты, при этом сопровождение работ проводится в ручном режиме.

Одним из основных направлений остается замена лифтов. Оборудование меняют после 25 лет эксплуатации, если комплексная проверка подтверждает необходимость обновления. В рамках работ также ремонтируют лифтовые шахты, приводят в порядок машинные и технические помещения и обновляют инженерные системы.